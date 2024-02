ఇసుక అక్రమ రవాణాపై తెలంగాణ పోలీసుల ఫోకస్​ - వత్సవాయిలో నిలిచిపోయిన లారీలు

Drivers Stopped Vehicles on the Information that the Police in NTR District : ఏపీ - తెలంగాణ రాష్ట్ర సరిహద్దులో పోలీస్​ అధికారులు మోహరించారన్న సమాచారంతో ఎన్టీఆర్​ జిల్లా వత్సవాయిలోనే ఇసుక లారీలు ఆగిపోయాయి. ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న వాహనాలపై ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అధిక లోడుతో ఇసుకను అక్రమంగా తరలిస్తున్న లారీలు ఎప్పటిలాగే వత్సవాయి మీదుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

Sand Lorries Stopped at Vatsavai : ఇంతలోనే సరిహద్దు ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు ఉన్నారన్న విషయం కొంత మంది ద్వారా సమాచారం అందింది. దీంతో ఇసుకను అక్రమంగా రవాణా చేసే లారీ డ్రైవర్లు వత్సవాయిలోనే వాహనాలు ఆపేశారు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు వత్సవాయిలోనే నిలిపివేశారు. ఎంతసేపు నిరీక్షించిన పోలీస్​ అధికారులు వెళ్లలేదు. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక లారీలను వెనకకు తిప్పుకుని డ్రైవర్ల అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.