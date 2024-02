Liquor Illegal Transport in Train: రైల్లో అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులు పోలీసులకు చిక్కారు. దుండగుల నుంచి పోలీసులు మద్యం స్వాధీనం (Liquor Handover) చేసుకున్నారు. జీటీ ఎక్స్​ప్రెస్ (GT Express) రైలు నుంచి బాపట్ల జిల్లా చీరాల స్టేషన్​లో దిగిన నలుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నలుగురు వ్యక్తులు ట్రైన్​ నుంచి సంచులతో హడావిడిగా బయటకు రావడంతో అనుమానం వచ్చి పోలీసులు అడ్డగించి సోదాలు (Raid) నిర్వహించటంతో మద్యం బయటపడింది.

Four Accused Arrested By Police in Liquor Transport: ట్రైన్ నుంచి దిగిన నలుగురు వ్యక్తుల నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన 133 మద్యం ఫుల్ సీసాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే దుండగులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పట్టణ పోలీసు స్టేషన్​కు తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ బృందంలో ఓ పత్రికా విలేఖరి (News Reporter) ఉన్నట్టు సమాచారం.