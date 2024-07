ట్రిపుల్‌ ఐటీ కాలేజీల్లో ప్రాంభమైన అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ- కనీస సౌకర్యాలు లేవని తల్లిదండ్రుల మండిపాటు - Nujiveedu IIIT College

Lack of Facilities in Admissions Counseling in Nujiveedu IIIT College : ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు, కడప జిల్లా ఇడుపులపాయలోని ట్రిపుల్​ ఐటీ కళాశాల్లో అడ్మిషన్ల కౌన్సింగ్​ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యింది. ఇవాళ, రేపు ఎంపికైన విద్యార్థులకు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ఉంటుందని ట్రిపుల్ ఐటీ డైరెక్టర్ కుమారస్వామి గుప్తా తెలిపారు. ఒంగోలు ట్రిపుల్‌ ఐటీకి సంబంధించి ఈ నెల 24, 25 వ తేదీలలో ఆర్కే వ్యాలీలో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఉంటుందని తెలిపారు

కౌన్సింగ్​కు హజరై వారికి కనీస అవసరాలు ఏర్పాటు చేయలేదని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అడ్మిషన్ల కోసం కౌన్సింగ్​ నిర్వహించారు కానీ కనీసం కూర్చోవడానికి ఎలాంటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో విద్యార్దులు, వారి తల్లిదండ్రులు నేలపైనే కూర్చువాల్సి వచ్చింది. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆర్జీయూకేటీ క్యాంపస్​లో ఇలాంటి దుస్థితి ఏమిటని విద్యావేత్తలు, పలు ప్రజా సంఘాల నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు అవసరమైన ధ్రువపత్రాలను జిరాక్స్​ తీసుకోవడానికి ఒక్క షాపుకు కూడా అనుమతులు ఇవ్వకపోవడంతో వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.