LIVE : గ్రూప్- 1పై మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR PRESS MEET
Published : September 9, 2025 at 6:27 PM IST
KTR Press Meet Along With Group 1 Candidates : హైదరాబాద్లో కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. గతంలో టీజీపీఎస్సీ ప్రకటించిన గ్రూప్-1 జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్టును హైకోర్టు రద్దు చేసింది. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యుక్షుడు కేటీఆర్ను గ్రూప్- 1 అభ్యర్థులు కలిశారు. మెయిన్స్ అభ్యర్థుల పేపర్లు పునఃమూల్యాంకనం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మోడరేషన్ విధానంలో పునఃమూల్యాంకనం చేయాలని ఆదేశించిన ధర్మాసనం సంజయ్ సింగ్ వర్సెస్ యూపీఎస్సీ కేసు తీర్పును జడ్జి ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రక్రియను ఎనిమిది నెలల్లో పూర్తి చేయాలని హైకోర్టు తెలిపింది. గ్రూప్-1 మూల్యాంకనాన్ని సవాల్ చేస్తూ అభ్యర్థుల పిటిషన్లను దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో జస్టిస్ నామవరపు రాజేశ్వరరావు తీర్పు వెలువరించారు. ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ కేసు నివేదికను ఏసీబీ ప్రభుత్వానికి అందించింది. ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలని ఏసీబీ ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు పంపింది. 2024 డిసెంబర్ 18న ఫార్ములా ఈ- కార్ రేసింగ్పై ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఏ-1 కేటీఆర్, ఏ-2 అరవింద్ కుమార్, ఏ-3గా బీఎల్ఎన్రెడ్డిను కేసులో చూపారు.