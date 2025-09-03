LIVE : ఎర్రవల్లిలో కేటీఆర్​ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR MEDIA CONFERENCE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 3:30 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:39 PM IST

1 Min Read
KTR Pressmett Live : బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై బీఆర్​ఎస్ నేత కేటీఆర్ మీడియా సమావేశంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 21 నెలలు అవుతోంది. కాంగ్రెస్ 21 నెలల పాలనలో ఏ ఒక్కవర్గమూ సంతోషంగా లేదు. కాంగ్రెస్‌ పాలనపై అన్ని వర్గాలు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. మరీ యూరియా విషయంలో రైతులు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ప్రతి రైతునోట వెంట.. అప్పటిరోజులే బాగుండే అంటున్నారు. 2014కు ముందు వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ చాలా వెనకబడి ఉండేది. ఒక్కొక్క నీటిబొట్టును ఒడిసిపట్టి 14వ స్థానం నుంచి ఒకటో స్థానానికి వచ్చాం. సముద్రమట్టానికి సిద్దిపేట జిల్లా 600 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. గోదావరి జలాలను వాడుకోవాలంటే ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులు తప్పనిసరి" కేటీఆర్​ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ విషయంపై కేటీఆర్ స్పందించే అవకాశం ఉంది.
Last Updated : September 3, 2025 at 3:39 PM IST

KTR LIVEKTR PRESSMEETKTR MEDIA CONFERENCE

