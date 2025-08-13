వానొచ్చింది, స్కూలుకు సెలవొచ్చింది - వరదనీటిలో చిన్నారుల సంబరం రెట్టింపైంది - RAINS IN HYDERABAD

Published : August 13, 2025 at 2:58 PM IST

Kids Playing In Rain Video Viral : రాజధాని నగరంలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాలలో ప్రధాన రహదారులన్నీ పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై నీరు చేరడంతో రాకపోకలకూ నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. వర్షాలు, వరదలు వల్ల ఇబ్బందులే కాదు మనసుని హత్తుకునే సన్నివేశాలూ జరుగుతుంటాయి. నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున పలు స్కూళ్లను ఒక్క పూట మాత్రమే నడిపించారు. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పంపేయడంతో దొరికిందే ఛాన్స్ అనుకుని వానలో తెగ ఆడుకున్నారు. కొందరు చిన్నారులు రోడ్లపై చేరిన నీటిలో దూకుతూ, మరొకరిపై నీరు చిమ్ముతూ ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి హాయిగా వరదల్లో ఆడుకున్నారు. పాటలు పాడుతూ డాన్స్​ చేసూ ఎంజాయ్​ చేశారు. ఇలా చిన్నారులు వానలో తడుస్తూ, ఆడుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోపై వానలో పిల్లల ఆటలు మనసును హత్తుకునేలా ఉన్నాయని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెట్టగా మరికొందరు వర్షంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

వానలో చిన్నారుల చిందులుRAINS IN HYDERABADKIDS ENJOYING RAIN HYDPALYINGS GAMES IN RAINRAINS IN HYDERABAD

