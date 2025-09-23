LIVE: ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 10:04 AM IST
AP Legislative Assembly sessions: అసెంబ్లీ నాలుగో రోజు సమావేశాల్లో వైద్యారోగ్య శాఖపై ప్రభుత్వం కీలక చర్చ చేపట్టనుంది. నేడు వైద్యారోగ్య శాఖపై చర్చలో సీఎం చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పనున్నారు. ఇటీవల చనిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు నివాళులర్పిస్తూ సంతాప తీర్మానం చేయనున్నారు. చేత్తో మరుగుదొడ్ల శుభ్రం నిషేధిస్తూ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయనుంది. పొగాకు, మిరప, మామిడి పంటలకు కనీస మద్దతు ధర, ఆడబిడ్డ నిధి పథకంపై చర్చ జరగనుంది. శాసనమండలిలో నేడు పరిశ్రమలు-పెట్టుబడులు, విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ అంశంపై చర్చించనున్నారు. అలానే ఈ సమావేశాలు ఈ నెల 30 వరకూ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. సుమారు 10 రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెలలో పలు తేదీల్లో అసెంబ్లీ సెలవు ఉండగా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు సభ జరపనున్నారు. అలానే మూడవ రోజు సమావేశాల్లో మంత్రులు పలు బిల్లులు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం.