Published : September 22, 2025 at 10:05 AM IST

AP Legislative Assembly sessions: అసెంబ్లీ మూడవ రోజు సమావేశాల్లో వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభుత్వం కీలక చర్చ చేపట్టనుంది. అలానే సీఎం చంద్రబాబు వ్యవసాయ రంగంపై కీలక ప్రకటన చేయనున్నారు. ఇంక మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును, మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఎక్సైజ్ శాఖ చట్టసవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మైదాన ప్రాంతాల్లోని గిరిజన గ్రామాలు, రాష్ట్రంలో గ్రంథాలయాలపై చర్చించనున్నారు. అదే విధంగా శాసనమండలిలో జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రకటన ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల చేయనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల్లో పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం మంత్రులు ఇవ్వనున్నారు. అలానే ఈ సమావేశాలు ఈ నెల 30 వరకూ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. సుమారు 10 రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెలలో పలు తేదీల్లో అసెంబ్లీ సెలవు ఉండగా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు సభ జరపనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం.

AP ASSEMBLY SESSIONSANDHRA PRADESH ASSEMBLY SESSIONఏపీ శాసనసభ సమావేశాలుQUESTIONS IN AP ASSEMBLYAP ASSEMBLY SESSIONS LIVE

