LIVE : ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

KCR to Take Oath as MLA Live : బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ శాసనసభ్యుడిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌కుమార్ సమక్షంలో ఆయన ప్రమాణం చేస్తున్నారు. ఇటీవలి శాసనసభ ఎన్నికల్లో గజ్వేల్, కామారెడ్డి నుంచి పోటీ చేసిన కేసీఆర్ గజ్వేల్‌లో గెలుపొంది కామారెడ్డిలో పరాజయం పాలయ్యారు. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఆయన తుంటి ఎముకకు శస్త్రచికిత్స జరగడంతో కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరుకాలేదు. శాసనసభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు.

BRS Cheif KCR Oath Taking Ceremony : ప్రస్తుతం కోలుకున్న కేసీఆర్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చేతికర్ర సాయంతో నడుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి అసెంబ్లీకి వచ్చారు. ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ఇది ఎనిమిదోసారి. 1985 నుంచి 1999 వరకు సిద్దిపేట నుంచి వరుసగా నాలుగు పర్యాయాలు గెలుపొందిన కేసీఆర్​ ఇప్పటివరకు మంత్రి, కేంద్రమంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఇక ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష నేతగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు.