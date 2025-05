Updated : May 21, 2025 at 1:07 PM IST

Published : May 21, 2025 at 12:31 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Karnataka Kumki Elephants for AP : రాష్ట్రంలో ఏనుగుల దాడులను అరికట్టేందుకు కుంకీ ఏనుగులను ఉపయోగించనున్నారు. చిత్తూరు, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని జనావాసాల్లోకి ఏనుగుల సంచారం కారణంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఈ విషయంపై గతేడాది సెప్టెంబర్​లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ బెంగళూరు వెళ్లి కర్ణాటక మంత్రి ఈశ్వర్‌ ఖండ్రే, అక్కడి అధికారులతో చర్చించారు. కుంకీ ఏనుగులను పంపాలని ప్రతిపాదించగా వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆమేరకు కుంకీ ఏనుగుల అంశంపై ఏపీ- కర్ణాటక ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, కర్ణాటక మంత్రి ఈశ్వర్‌ ఖండ్రే సమక్షంలో ఇరు రాష్ట్రాల అటవీశాఖ అధికారులు ఒప్పంద పత్రాలను మార్చుకున్నారు. తాజాగా నేడు ఏపీకి కర్నాటక కుంకీ ఏనుగుల అప్పగింత కార్యక్రమం బెంగళూరులోని విధానసౌధలో జరగుతోంది. ఇప్పటికే ఉప ముఖ్యమంత్రికి పవన్ కల్యాణ్ బెంగళూరు చేరుకున్నారు. కర్నాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య చేతుల మీదుగా ఆరు కుంకీ ఏనుగుల్ని కర్నాటక ప్రభుత్వం ఏపీకి ఇస్తోంది ఏనుగుల గుంపులు పంటపొలాలు ధ్వంసం చేయకుండా కుంకీ ఏనుగులు కట్టడి చేయనున్నాయి.

