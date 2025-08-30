LIVE: 'సేనతో సేనాని' జనసేన పార్టీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - JANASENA PARTY PUBLIC MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 6:32 PM IST

1 Min Read
JANASENA PARTY SENA THO SENANI PUBLIC MEETING: విశాఖ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో 'సేనతో సేనాని' బహిరంగ సభ జరుగుతోంది. 2022లో పార్టీ కోసం పోరాడిన గోవిందమ్మతో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభ ప్రారంభించారు. పార్టీలో జరిగిన కీలక పరిణామాలు, సంఘటనలతో ప్రదర్శిస్తున్నారు. సభలో పవన్ కల్యాణ్‌ ప్రసంగించనున్నారు. సేనతో సేనాని’ పేరిట మూడు రోజుల నుంచి విశాఖలో నిర్వహిస్తున్న జనసేన పార్టీ రాష్ట్రస్థాయి సమావేశాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇందిరా ప్రియదర్శిని మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. వర్షం కురిసినా ఇబ్బంది లేకుండా జర్మన్‌హ్యాంగర్ల సాయంతో సభాస్థలిని సిద్ధం చేశారు. పార్టీ అధినేత పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇతర ముఖ్య నేతలకు భారీ వేదిక నిర్మించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 15,000 మంది క్రియాశీలక కార్యకర్తలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. పార్టీ అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ కీలక ఉపన్యాసం ఇవ్వనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం పాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రస్తావనతో పాటు, పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. సభా వేదిక వద్ద, స్టేడియానికి వెళ్లే మార్గాల్లో భారీ కటౌట్లు, పార్టీ జెండాలు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతాపరమైన అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. జనసేన పార్టీ 'సేనతో సేనాని' బహిరంగ సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

JANASENA PUBLIC MEETING IN VISAKHASENA THO SENANI PUBLIC MEETINGPAWAN KALYAN PUBLIC MEETINGPAWAN KALYAN MEETING IN VIZAGJANASENA PARTY PUBLIC MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Kuppam Tour Live

LIVE : కుప్పంలో బహిరంగసభ - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

August 30, 2025 at 11:32 AM IST
Election Commission of india Pressmeet Voter List

LIVE : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 17, 2025 at 3:49 PM IST
Free Bus Scheme Opening Program Live

LIVE: మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం - ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2025 at 3:22 PM IST
independence-day-in-amravati-cm-hoisted-the-national-flag-live

LIVE : 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2025 at 8:55 AM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.