LIVE: 'సేనతో సేనాని' జనసేన పార్టీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - JANASENA PARTY PUBLIC MEETING
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2025 at 6:32 PM IST
JANASENA PARTY SENA THO SENANI PUBLIC MEETING: విశాఖ మున్సిపల్ స్టేడియంలో 'సేనతో సేనాని' బహిరంగ సభ జరుగుతోంది. 2022లో పార్టీ కోసం పోరాడిన గోవిందమ్మతో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభ ప్రారంభించారు. పార్టీలో జరిగిన కీలక పరిణామాలు, సంఘటనలతో ప్రదర్శిస్తున్నారు. సభలో పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగించనున్నారు. సేనతో సేనాని’ పేరిట మూడు రోజుల నుంచి విశాఖలో నిర్వహిస్తున్న జనసేన పార్టీ రాష్ట్రస్థాయి సమావేశాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇందిరా ప్రియదర్శిని మున్సిపల్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. వర్షం కురిసినా ఇబ్బంది లేకుండా జర్మన్హ్యాంగర్ల సాయంతో సభాస్థలిని సిద్ధం చేశారు. పార్టీ అధినేత పవన్కల్యాణ్ ఇతర ముఖ్య నేతలకు భారీ వేదిక నిర్మించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 15,000 మంది క్రియాశీలక కార్యకర్తలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. పార్టీ అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ కీలక ఉపన్యాసం ఇవ్వనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం పాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రస్తావనతో పాటు, పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. సభా వేదిక వద్ద, స్టేడియానికి వెళ్లే మార్గాల్లో భారీ కటౌట్లు, పార్టీ జెండాలు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతాపరమైన అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. జనసేన పార్టీ 'సేనతో సేనాని' బహిరంగ సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం.