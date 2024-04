LIVE : జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ నామినేషన్ ర్యాలీ - Pawan Kalyan Nomination

Janasena Party Chief Pawan Kalyan Nomination With a Huge Rally Live At Pithapuram in AP : జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాసేపట్లో నామినేషన్‌ దాఖలు చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం చేబ్రోలులోని నివాసం నుంచి ఆయన బయల్దేరారు. పవన్‌కల్యాణ్‌ నామినేషన్‌ సందర్భంగా జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ శ్రేణులతో భారీ జనసందోహం నడుమ జనసేనాని ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. చేబ్రోలు నుంచి పిఠాపురంలోని పాదగయ క్షేత్రం వరకు ర్యాలీ కొనసాగనుంది.నామినేషన్‌ ర్యాలీలో భారీగా అభిమానులు : అనంతరం అక్కడ నుంచి ప్రత్యేక కాన్వాయ్‌లో మండల పరిషత్ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్న పవన్‌ ఎన్నికల అధికారికి నామినేషన్‌ పత్రాలను అందజేయనున్నారు. నామినేషన్‌ ర్యాలీలో భారీగా అభిమానులు, జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పవన్‌ జాతీయ జెండా పట్టుకుని ప్రజలకు అభివాదం చేస్తుండగా ర్యాలీ ముందుకు సాగింది. సాయంత్రం ఉప్పాడలో నిర్వహించనున్న బహిరంగసభలో పవన్‌ పాల్గొంటారు. అనంతరం ఓటర్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.