భీమునిపట్నం బంగారు భవిష్యత్తు టీడీపీ-జనసేన ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యం : పంచకర్ల

Jana Sena Party is Ready for the Election in Visakha District : రానున్న ఎన్నికలకు మేము సిద్ధమే అంటూ విశాఖ జనసేన పార్టీ ఇన్​ఛార్జీ పంచకర్ల నాగసందీప్ పాదయాత్ర చేపట్టారు. తాను చేపట్టిన పాదయాత్ర విజయవంతం కావాలని కోరుతూ స్థానిక రామాలయంలో పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యకమంలో జనసేన నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ యాదవ్​ కూాడా పాల్గొన్నారు. అనంతరం అంబేడ్కర్​ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.

వైసీపీకి భీమునిపట్నం భూములు కావాలి, టీడీపీ-జనసేనకు భీమునిపట్నం బంగారు భవిష్యత్తు కావాలని నాగసందీప్​ పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఏది కావాలని నిర్ణయించుకునే అధికారం ప్రజలకు మాత్రమే ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. నియోజకవర్గంలో 9 రోజులు పాటు పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు ​పేర్కొన్నారు. ఈ పాదయాత్ర ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలను గుర్తించి, తము అధికారంలోకి వచ్చాక వాటన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్​ ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్నప్పుడు భీమునిపట్నంలో 'అది చేస్తా, ఇది చేస్తా' అని అనేక హామీలు ఇచ్చి తీరా అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ ఒక్కటీ నెరవేర్చలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీ-జనసేన పార్టీనే అధికారంలోకి వస్తుందని వంశీకృష్ణ యాదవ్​ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.