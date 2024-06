ఆర్టీసీ బస్సు కిందపడి ఇంటర్‌ విద్యార్థి మృతి - వీడియో వైరల్ - Inter student died falling down bus

Inter Student Dies After Falling Down from Bus in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లోని యూసఫ్‌గూడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సు దిగుతుండగా ఇంటర్‌ విద్యార్థి కాలు జారి కిందపడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆ యువతి మీద నుంచి బస్సు వెళ్లింది. వెంటనే గమనించిన స్థానికులు వెంటనే బస్సును నిలిపివేసి యువతి దగ్గరకు వెళ్లారు. అంబులెన్స్‌ను రప్పించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే యువతి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. యువతికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ ఫుటేజీలో నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలో తరుచూ ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. బస్సు ఆగిన తర్వాత దిగాలని ఆర్టీసీ అధికారులు ఎప్పుడు ప్రయాణికులకు సూచిస్తూనే ఉన్నారు. అయినా కొందరు తొందరపాటుతో ఇలా ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.