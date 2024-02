Inner Ring Road Case is a Hard Setback for the State Government : ఇన్నర్​ రింగ్​ రోడ్డు కేసులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. చంద్రబాబు ముందస్తు బెయిల్​ రద్దుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. 2022లో ఇన్నర్​ రింగ్​ రోడ్డు కేసుపై ఎస్​ఎల్​పీ దాఖలైందని సీనియర్​ న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్​ పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో కూడా 17 ఏ నిబంధన వర్తిస్తుందా అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించిందిందని తెలిపారు.

చంద్రబాబు ఇన్నర్​ రింగ్​ రోడ్డు కేసులో సెక్షన్​ 420 వర్తించదని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పిందని రాజేంద్రప్రసాద్​ వ్యాఖ్యానించారు. కేసులో నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరమూ లేదని ధర్మాసనం సృష్టం చేసిన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అన్ని వివరాలు పరిశీలించిన ధర్మాసనం మిగతా కేసుల్లో సాధారణ బెయిల్​ కూడా మంజూరైందని కదా అని తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. సహనిందితులు బెయిల్​పై ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు కూడా బయటే ఉంటే నష్టమేంటని ధర్నాసనం ప్రశ్నించినట్లు తెలియజేశారు. చంద్రబాబుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఐడీ కక్షపూరితంగానే కేసులు పెడుతుందని రాజేంద్రప్రసాద్​ తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు.