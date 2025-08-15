LIVE : 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDEPENDENCE DAY IN AMRAVATI LIVE
Published : August 15, 2025 at 8:55 AM IST
Independence Day in Amravati CM Hoisted the National Flag LIVE : దేశ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరంగ వేడుకలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దేశ ప్రజలందరికీ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచ దేశాలలో అన్ని విధాలా బలమైన శక్తిగా భారతదేశం ఎదుగుతున్న తరుణం ఇదని కొనియాడారు. ఇటువంటి సమయంలో దేశ సమగ్రతకు, భద్రతకు, ప్రగతికి సమైక్యంగా కృషి చేసేందుకు ఈ సందర్భంగా సంకల్పిద్దమని అన్నారు. మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కార్యాలయాల్లో తిరంగా వేడుకలు జరుపుతున్నారు. స్థానిక నాయకులు జాతీయ జెండాను ఎగరేస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర దివోత్సవం సందర్బంగా రాజధాని అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాల గురించి మాట్లాడారు. విజయవాడ ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మీకోసం ప్రత్యక్ష ప్రసారం.