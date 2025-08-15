LIVE : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
Independence Day Celebrations At Golconda Fort Live : గోల్కొండ కోట 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముస్తాబయింది. ఉదయం పది గంటలకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసు సిబ్బంది కవాతు నిర్వహించారు. తెలంగాణ జానపద, నృత్య రీతులు కళా రూపాలను ప్రదర్శించారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పోలీసు మెడల్స్‌ను ముఖ్యమంత్రి పోలీసు అధికారులకు ప్రదానం చేస్తున్నారు. గోల్కొండ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించారు. తెలంగాణ ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అసెంబ్లీలో స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌, శాసనమండలిలో ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీల కార్యాలయాల్లో వేడుకలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం ఐదున్నరకు గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ ఎట్‌హోం నిర్వహించనున్నారు. తేనీటి విందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రులు, వివిధ పార్టీల నేతలు ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. 

