By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 10:43 AM IST

Khairatabad Ganesh Celebrations 2025 : గణేశ్​ ఉత్సవాలకు ఖైరతాబాద్​ మహా గణపతి సిద్ధమయ్యాడు. 69 అడుగులతో నిర్మించిన శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి ఇవాళ్టి నుంచి పూజలు అందుకంటున్నాడు. డీజేల హోరు, యువత కేరింతల నడుమ గణపతికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తొలిపూజలో రాష్ట్ర గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ పాల్గొన్నారు. అలాగే రాజకీయ ప్రముఖులు, నాయకులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి వినాయకుడిగా ఆయన భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. గతేడాది 71 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న బడా గణేశుడి ఎత్తును ఈసారి 69 అడుగులకు తగ్గించారు. మొదటి రోజు నుంచే గణపయ్యను చూడడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. వర్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా బడా గణేశుడి ఆశీర్వాదం కోసం ఎంతో మంది క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. జై గణేశా.. జైజై గణేశా నినాదాలతో ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ మండప ప్రాంతం మార్మోగిపోతుంది. నవరాత్రులు ఘనంగా జరగనున్నాయి.

