LIVE : పెద్దమ్మతల్లి దేవాలయం వద్ద భక్తులు రద్దీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PEDDAMMA THALLI TEMPLE LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 9:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Peddamma Thalli Temple LIVE : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. నవరాత్రుల్లో చివరిరోజున అమ్మవారు మహిషాసురమర్దినిగా పూజలు అందుకున్నారు. బల్కంపేట శ్రీ ఎల్లమ్మ పోచమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు మహిషాసురమర్దిని అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఇస్మాయిల్​ ఖాన్​ పేటలోని సప్త ప్రాకారయిత శ్రీ భవానీ మాత ఆలయంలో 9వ రోజు అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దినిగా విశేష పూజలు అందుకున్నారు. దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్​ నల్లకుంట ఓల్డ్​ రామాలయంలో నవ చండీయాగం కార్యక్రమంలో సీపీ సజ్జనార్​ సతీ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. నిర్మల్​ జిల్లా సారంగాపూర్​ మండలంలోని అలూర్​ గ్రామంలో భక్తులు అమ్మవారి పల్లకి సేవను నిర్వహించారు. అమ్మవారి పల్లకిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి కుంకుమార్చనతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సికింద్రాబాద్​లోని ఓ కుటుంబం దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్​ అంబర్​పేట్​ మహంకాళి దేవస్థానం సేవా సమితి నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా మున్సిపల్​ గ్రౌండ్​లో దాండియా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వేళ దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దమ్మతల్లి దేవాలయం వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

PEDDAMMA THALLI TEMPLEHUGE DEVOTEES PEDDAMMA THALLIDUSSEHRA FESTIVAL 2025పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయం లైవ్​PEDDAMMA THALLI TEMPLE LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.