LIVE : పెద్దమ్మతల్లి దేవాలయం వద్ద భక్తులు రద్దీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PEDDAMMA THALLI TEMPLE LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2025 at 9:15 AM IST
Peddamma Thalli Temple LIVE : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. నవరాత్రుల్లో చివరిరోజున అమ్మవారు మహిషాసురమర్దినిగా పూజలు అందుకున్నారు. బల్కంపేట శ్రీ ఎల్లమ్మ పోచమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు మహిషాసురమర్దిని అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఇస్మాయిల్ ఖాన్ పేటలోని సప్త ప్రాకారయిత శ్రీ భవానీ మాత ఆలయంలో 9వ రోజు అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దినిగా విశేష పూజలు అందుకున్నారు. దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్ నల్లకుంట ఓల్డ్ రామాలయంలో నవ చండీయాగం కార్యక్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ సతీ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని అలూర్ గ్రామంలో భక్తులు అమ్మవారి పల్లకి సేవను నిర్వహించారు. అమ్మవారి పల్లకిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి కుంకుమార్చనతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సికింద్రాబాద్లోని ఓ కుటుంబం దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ అంబర్పేట్ మహంకాళి దేవస్థానం సేవా సమితి నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో దాండియా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వేళ దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దమ్మతల్లి దేవాలయం వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.