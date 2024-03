Heroine Samyukta Meenan Attended GV Mall Inauguration: కర్నూలులో హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ సందడి చేశారు. నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ షాపింగ్ మాల్​ను ఈరోజు ఆమె ప్రారంభించారు (mall opening). సంయుక్త మీనన్​ను చూసేందుకు నగరవాసులు పెద్ద ఎత్తున మాల్​కు తరలివచ్చారు. అనంతరం సంయుక్త మీనన్ మాల్​లో కలియ తిరుగుతూ వస్త్రాలను తిలకించారు. పలు వస్త్రాలను ధరించి సందడి చేశారు.

Samyukta Meenan about GV Mall at kurnool: ఈ సందర్భంగా సంయుక్త మీనన్ మాట్లాడుతూ జీవీ షాపింగ్ మాల్ 15వ బ్రాంచ్ అని పేర్కొన్నారు. షాపింగ్ మాల్​ ప్రారంభోత్సవానికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. మహిళలకు రకాల చీరలు, డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. అన్ని రకాల వస్త్రాలను (all types of clothes available) అతి తక్కువ ధరకే సామాన్యులకు జీవి షాపింగ్ మాల్ అందిస్తుందన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుని జీవి మాల్ సందర్శించి కావలసిన దుస్తులను ఎంపిక చేసుకోవాలని సంయుక్త మీనన్ పేర్కొన్నారు.