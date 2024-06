ప్రభుత్వ పథకాల పేర్లు మార్పు - ఉత్తర్వులు జారీ - Govt Has Changed Schemes Names

Government Has Changed The Names of Various Schemes: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోని వివిధ పథకాల పేర్లు మార్పు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులకు అందించే బీమా పేరును చంద్రన్న బీమాగా పునరుద్ధరిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కార్మిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అలాగే వైఎస్సార్ వ్యవసాయ ఉచిత విద్యుత్‌ పథకం పేరును ఏపీ ఉచిత వ్యవసాయ విద్యుత్ పథకంగా మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

అదే విధంగా జగనన్న విద్యా, వసతి దీవెనల పథకాలకు పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్‌గా మార్పు చేశారు. జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెనకు అంబేడ్కర్ ఓవర్‌సీస్ విద్యా నిధిగా మార్చారు. వైఎస్సార్ కల్యాణమస్తు పథకాన్ని చంద్రన్నపెళ్లి కానుకగా పునరుద్ధరించారు. వైఎస్సార్ విద్యోన్నతి పథకానికి ఎన్టీఆర్ విద్యోన్నతిగా మార్పు చేశారు. అదేవిధంగా జగనన్న సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రోత్సాహకం పథకాన్ని, సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ప్రోత్సాహకంగా మార్చుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.