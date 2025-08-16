LIVE : అందెశ్రీ "హసిత భాష్పాలు" పుస్తకం విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASHISHA BHASPALU BOOK RELEASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 6:48 PM IST

1 Min Read
Ashisha Bhaspalu Book Release By CM Revanth Reddy : హైదరాబాద్​ ఎర్రగడ్డలోని జెన్​ కో ఆడిటోరియంలో ప్రముఖ కవి అందెశ్రీ రాసిన "ఆశిష భాష్పాలు" పుస్తకం విడుదల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, సాహితీ ప్రియులు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు, కవి అందెశ్రీ అభిమానులు భారీగా హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో అందెశ్రీ రాసిన గీతాల గురించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ సామాజిక స్థితిగతులు, మన ఆచారాలు, పీడిత ప్రజల ఆవేదనల గురించి అందెశ్రీ గొప్పగా రచించి మన సమస్యలను ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకెళ్లారని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం జయ జయకే తెలంగాణకు ప్రభుత్వం ఆయనను ఈ ఏడాది తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఘనంగా సన్మానించింది. తెలంగాణ గొప్పతనం, ప్రకృతి రమణీయతలపై ఆయన రాసిన గీతాలు ఎంతోమంది సాహితీ ప్రియులను అలరించాయి. జెన్​కో ఆడిటోరియంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CM BOOK LAUNCH LIVEఆశిష భాష్పాలు పుస్తకం విడుదలASHISHA BHASPALUASHISHA BHASPALU BOOK RELEASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

At Home at Raj Bhavan in Hyderabad

LIVE : రాజ్​భవన్​లో 'ఎట్​ హోం' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2025 at 5:32 PM IST
Independence Day Celebrations At Golconda Fort Live

LIVE : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2025 at 9:38 AM IST
79th Independence Day 2025 Celebration LIVE

LIVE : ఎర్రకోటలో 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 15, 2025 at 7:54 AM IST
PRODUCERS PRESS MEET IN HYDERABAD

LIVE : తెలుగు సినీ నిర్మాతల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 11, 2025 at 3:11 PM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.