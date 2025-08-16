LIVE : అందెశ్రీ "హసిత భాష్పాలు" పుస్తకం విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASHISHA BHASPALU BOOK RELEASE
Published : August 16, 2025 at 6:48 PM IST
Ashisha Bhaspalu Book Release By CM Revanth Reddy : హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డలోని జెన్ కో ఆడిటోరియంలో ప్రముఖ కవి అందెశ్రీ రాసిన "ఆశిష భాష్పాలు" పుస్తకం విడుదల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, సాహితీ ప్రియులు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు, కవి అందెశ్రీ అభిమానులు భారీగా హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో అందెశ్రీ రాసిన గీతాల గురించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ సామాజిక స్థితిగతులు, మన ఆచారాలు, పీడిత ప్రజల ఆవేదనల గురించి అందెశ్రీ గొప్పగా రచించి మన సమస్యలను ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకెళ్లారని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం జయ జయకే తెలంగాణకు ప్రభుత్వం ఆయనను ఈ ఏడాది తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఘనంగా సన్మానించింది. తెలంగాణ గొప్పతనం, ప్రకృతి రమణీయతలపై ఆయన రాసిన గీతాలు ఎంతోమంది సాహితీ ప్రియులను అలరించాయి. జెన్కో ఆడిటోరియంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.