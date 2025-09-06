LIVE: ఖైరతాబాద్ గణపతి నిమజ్జనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KHAIRATABAD GANESH NIMAJJANAM LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 8:55 AM IST
1 Min Read
Khairatabad Ganesh Nimajjanam Live : తెలంగాణలోని ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర ఘనంగా జరుగుతుంది. లక్షలాది మంది భక్తుల మధ్య గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిలోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఎక్కడ చూసినా గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ చిన్నాపెద్దా అంతా వారి భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. అడుగడుగునా మహాగణపతికి నీరాజనం పలుకుతున్నారు. ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో గణపతులు ట్యాంక్బండ్కు వస్తున్నాయి. ముందుగా ఖైరతాబాద్ గణేషుడి వద్ద దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత నిమజ్జనం కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. రాత్రి 12.01 గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేశుడికి కలశ పూజ చేశారు. అనంతరం 70 టన్నుల భారీ గణనాథుడిని హుస్సేన్సాగర్కు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక వాహనాన్ని సిద్ధం చేసి తరలిస్తున్నారు. ఈ విగ్రహాన్ని తరలించేందుకు విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేకంగా వాహనాన్ని తెప్పించారు. పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు హైదరాబాద్ నగరంలో గణేశ్ నిమజ్జనాలు జరుగున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండేందుకు హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ప్రతీ ఒక్కరు పోలీసులకు సహకరించి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ గణేశుడి నిమజ్జనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.