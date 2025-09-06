LIVE: ఖైరతాబాద్​ గణపతి నిమజ్జనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KHAIRATABAD GANESH NIMAJJANAM LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:55 AM IST

1 Min Read
Khairatabad Ganesh Nimajjanam Live : తెలంగాణలోని ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి శోభాయాత్ర ఘనంగా జరుగుతుంది. లక్షలాది మంది భక్తుల మధ్య గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిలోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఎక్కడ చూసినా గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ చిన్నాపెద్దా అంతా వారి భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. అడుగడుగునా మహాగణపతికి నీరాజనం పలుకుతున్నారు. ట్యాంక్​ బండ్​ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో గణపతులు ట్యాంక్​బండ్​కు వస్తున్నాయి. ముందుగా ఖైరతాబాద్​ గణేషుడి వద్ద దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత నిమజ్జనం కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. రాత్రి 12.01 గంటలకు ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి కలశ పూజ చేశారు. అనంతరం 70 టన్నుల భారీ గణనాథుడిని హుస్సేన్​సాగర్​కు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక వాహనాన్ని సిద్ధం చేసి తరలిస్తున్నారు. ఈ విగ్రహాన్ని తరలించేందుకు విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేకంగా వాహనాన్ని తెప్పించారు. పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు హైదరాబాద్​ నగరంలో గణేశ్​ నిమజ్జనాలు జరుగున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండేందుకు హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. ప్రతీ ఒక్కరు పోలీసులకు సహకరించి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి నిమజ్జనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAIRATABAD GANESH NIMAJJANAM LIVEKHAIRATABAD GANESH LIVEKHAIRATABAD GANESH NIMAJJANAMKHAIRATABAD GANAPATHI SHOBHA YATRAKHAIRATABAD GANESH NIMAJJANAM LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.