Published : September 7, 2025 at 8:54 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 10:57 AM IST

Ganesh Immersion : హైదరాబాద్‌లో గణేశ్‌ నిమజ్జనాలు కొసాగుతున్నాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు నిమజ్జనాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో మధ్యాహ్నం వరకు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 2,61,333 గణేశ్‌ ప్రతిమలను నిమజ్జనం చేసినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ ప్రకటించింది. ఎల్బీనగర్‌ పరిధిలో 35,994, శేరిలింగంపల్లి 41,360, కూకట్‌ పల్లి 62,405, చార్మినార్‌ 22,304, ఖైరతాబాద్‌ 63,019, సికింద్రాబాద్‌ పరిధిలో 36,251 విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు. ఆదివారం రాత్రి 11 వరకు హైదరాబాద్‌ నగరంలోకి లారీలకు ప్రవేశం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌ చుట్టూ సాయంత్రం వరకూ ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. ప్రైవేటు బస్సులకు ఉదయం 10 వరకు హైదరాబాద్‌లోకి అనుమతి నిషేధించారు. ట్యాంక్​ బండ్​ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో గణపతులు ట్యాంక్​బండ్​కు వస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండేందుకు హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. ప్రతీ ఒక్కరు పోలీసులకు సహకరించి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు.
