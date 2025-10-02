LIVE : లంగర్హౌస్ బాపూ ఘాట్ వద్ద గాంధీ జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GANDHI JAYANTI CELEBRATIONS LIVE
Published : October 2, 2025 at 10:59 AM IST
Gandhi Jayanti Celebrations at Bapu Ghat in Hyderabad Live : దేశవ్యాప్తంగా గాంధీ జయంతి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్లోని లంగర్హౌస్ బాపూ ఘాట్లో గాంధీ జయంతి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. బాపూజీ సమాధి వద్ద గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, అసెంబ్లీ స్పీకర్, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పిస్తారు. అనంతరం బాపూ స్మారక భవనాన్ని సందర్శించనున్నారు. సర్వమత ప్రార్థనలు, భజనల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం హెలికాప్టర్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొండారెడ్డి పల్లెకు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అక్కడే రాత్రి 8 గంటల వరకు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాలకు హాజరు కానున్నారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి రాత్రి 10 గంటలకు కొడంగల్ వెళ్లనున్నారు. బాపూ ఘాట్ను ప్రపంచ పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ఘాట్ను అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు నిధులను సైతం కేటాయించింది.