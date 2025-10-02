LIVE : లంగర్​హౌస్​ బాపూ ఘాట్​ వద్ద గాంధీ జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GANDHI JAYANTI CELEBRATIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 10:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gandhi Jayanti Celebrations at Bapu Ghat in Hyderabad Live : దేశవ్యాప్తంగా గాంధీ జయంతి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్​లోని లంగర్​హౌస్​ బాపూ ఘాట్​లో గాంధీ జయంతి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. బాపూజీ సమాధి వద్ద గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి, అసెంబ్లీ స్పీకర్​, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పిస్తారు. అనంతరం బాపూ స్మారక భవనాన్ని సందర్శించనున్నారు. సర్వమత ప్రార్థనలు, భజనల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం హెలికాప్టర్​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లా కొండారెడ్డి పల్లెకు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అక్కడే రాత్రి 8 గంటల వరకు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాలకు హాజరు కానున్నారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి రాత్రి 10 గంటలకు కొడంగల్​ వెళ్లనున్నారు. బాపూ ఘాట్​ను ప్రపంచ పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ఘాట్​ను అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు నిధులను సైతం కేటాయించింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHI JAYANTI CELEBRATIONSBAPU GHAT IN HYDERABAD LIVEగాంధీ జయంతి వేడుకలు లైవ్GANDHI JAYANTIGANDHI JAYANTI CELEBRATIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.