Published : September 28, 2025 at 11:22 AM IST

EENADU KL UNIVERSITY WEBINAR LIVE: ఈనాడు-చదువు, కేఎల్‌ యూనివర్సిటీల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.00 గంట వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ఉచిత వెబినార్‌ జరుగుతోంది. స్టార్టప్‌ సంస్థలను ఆరంభించాలనే ఉత్సాహం, ఆసక్తీ ఉన్నవారికి ఉపకరించే విలువైన సలహాలను ఈ రంగంలో అనుభవమున్న నిపుణులు వివరిస్తారు. విజయవంతంగా స్టార్టప్‌లు స్థాపించే మెలకువలు, ఆలోచన, పరిశోధన, అభివృద్ధి, సవాళ్లను దీటుగా ఎదుర్కోవడం తదితర అంశాలపై నిపుణులు వాస్తవిక అనుభవాల ద్వారా సూచనలు అందిస్తారు. అభ్యర్థులు అడిగే సందేహాలను నివృత్తి చేస్తారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా ఈ వెబినార్‌లో ఉచితంగా పాల్గొనవచ్చు. అంతేకాక, ప్రస్తుత స్టార్టప్‌ ట్రెండ్స్‌, నూతన వ్యాపార ఆలోచనలకు పెట్టుబడులు సమకూర్చుకునే పద్ధతులు, మార్కెట్‌లో పోటీకి తగిన వ్యూహాలు వంటి కీలక అంశాలపై కూడా చర్చ జరుగుతుంది. యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, విద్యార్థులు, కొత్త ఆలోచనలతో వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ వెబినార్‌ మరింత ప్రేరణాత్మకంగా, విజయానికి దారి చూపేలా ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. ఈ వెబినార్​ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

