మండే ఎండలకు కాలి బూడిదైన బస్సులు! - Four buses caught fire in AOB Area

Four Buses Caught fire in Rayagada District of Odisha : ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతంలో నాలుగు బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన ఏఓబీ ప్రాంతంలోని రాయగడ జిల్లా బిసంకటక్ బస్‌స్టాండ్‌లో చోటుచేసుకుంది. బస్​స్టాండ్ ఆవరణలో నిలిపి ఉన్న నాలుగు బస్సుల్లో ఒక్కసారిగా మంటలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించాయి. అక్కడే ఉన్న స్థానికులు గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. విషయం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ‌్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఈ ఘటనలో నాలుగు బస్సులకు మంటలు వ్యాపించి లోపల ఉన్న సీట్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.

మంటలు చెలరేగడంతో భారీగా నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు అంచన వేస్తున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగి పోవడంతో ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు. ప్రమాదంపై పోలీస్‌లు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే భానుడి విశ్వరూపానికి ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. పశ్చిమ ఒడిశా జిల్లాల్లో వడ గాడ్పులు, పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు, ఉత్తర కోస్తా తీర జిల్లాల్లో పెరిగిన ఉక్కపోత మూలంగా జనం తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పశ్చిమ ఒడిశాలోని 12 కేంద్రాల్లో శుక్రవారం 44 నుంచి 46 డిగ్రీలుగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని వాతవరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.