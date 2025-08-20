LIVE : గచ్చిబౌలి రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫీసులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - REGISTRAR OFFICE FOUNDATION STONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Foundation Stone for District Registrar Office at Gachibowli : హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో మాజీ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి పాత్ర ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గచ్చిబౌలిలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్‌, సబ్‌రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్రీధర్‌ బాబు, అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తున్నారు. 1994 నుంచి 2014 వరకు హైదరాబాద్‌ను అప్పటి సీఎంలు అభివృద్ధి చేశారని కితాబిచ్చారు. రాజీవ్‌గాంధీ వల్లే ఐటీ రంగంలో చాలా మంది రాణిస్తున్నారని, అమెరికాలో మన ఐటీ నిపుణులు పనిచేయడం ఆపేస్తే స్తంభించిపోతుందని తెలిపారు. హైటెక్‌సిటీ కట్టినప్పుడు అవహేళన చేశారని కానీ ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుతో ప్రస్తుతం గూగుల్‌ లాంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో తెలుగువారు పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరం సింగపూర్‌, టోక్యోతో పోటీపడుతోందని, మనం భాగ్యనగరాన్ని విశ్వనగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. గచ్చిబౌలి కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Last Updated : August 20, 2025 at 1:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM LIVEసీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపనREGISTRAR OFFICE FOUNDATION STONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Revanth Reddy Pressmeet Live

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 19, 2025 at 5:29 PM IST
ELECTION COMMISSION OF INDIA

LIVE : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 17, 2025 at 3:26 PM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : అందెశ్రీ "హసిత భాష్పాలు" పుస్తకం విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 16, 2025 at 6:48 PM IST
At Home at Raj Bhavan in Hyderabad

LIVE : రాజ్​భవన్​లో 'ఎట్​ హోం' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2025 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.