LIVE : గచ్చిబౌలి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - REGISTRAR OFFICE FOUNDATION STONE
Published : August 20, 2025 at 1:22 PM IST|
Updated : August 20, 2025 at 1:29 PM IST
1 Min Read
Foundation Stone for District Registrar Office at Gachibowli : హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో మాజీ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి పాత్ర ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గచ్చిబౌలిలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, సబ్రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తున్నారు. 1994 నుంచి 2014 వరకు హైదరాబాద్ను అప్పటి సీఎంలు అభివృద్ధి చేశారని కితాబిచ్చారు. రాజీవ్గాంధీ వల్లే ఐటీ రంగంలో చాలా మంది రాణిస్తున్నారని, అమెరికాలో మన ఐటీ నిపుణులు పనిచేయడం ఆపేస్తే స్తంభించిపోతుందని తెలిపారు. హైటెక్సిటీ కట్టినప్పుడు అవహేళన చేశారని కానీ ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుతో ప్రస్తుతం గూగుల్ లాంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో తెలుగువారు పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరం సింగపూర్, టోక్యోతో పోటీపడుతోందని, మనం భాగ్యనగరాన్ని విశ్వనగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. గచ్చిబౌలి కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
