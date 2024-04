కూటమికి 130 నుంచి 135 సీట్లు ఖాయం- మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనె ప్రకాశ రావు - Gone Prakash Rao on Jagan

Former MLA Gone Prakash Rao on Jagan: సెంట్రల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌తో సహా కొన్ని సంస్థలు ఏపీలో సర్వే చేస్తే అన్నింటిలోనూ కూటమి గెలుపు ఖాయమని తేలిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనె ప్రకాశ రావు వెల్లడించారు. ప్రజలకు అనుకూలంగా కాకుండా జగన్​కు అనుకూలంగా పాలన సాగిందని ప్రకాశరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్‌ అహంకారాన్ని ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు దించేస్తారని, కూటమికి 130 నుంచి 135 సీట్లు రావడం ఖాయం అని ప్రకాశరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Gone Prakash Rao Said Alliance Win In 2024 Elections: జగన్‌కు వైఫ్‌ స్ట్రోక్‌ ఉందని ఆమె కోసం తల్లి, చెల్లిని గెంటేశారని గోనె ప్రకాశరావు పేర్కొన్నారు. తండ్రి YSRలో ఒక్క మంచి గుణం‌ కూడా జగన్‌లో లేదని గోనె ప్రకాశ రావు అన్నారు. సీఎం హోదాలో జగన్ మద్యం వ్యాపారిగా మారాడని మండిపడ్డారు. ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఆలోచించి ఓటు వేసి రాక్షస పాలనను సాగనంపాలని ప్రకాశ రావు సూచించారు.