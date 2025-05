Updated : May 8, 2025 at 5:54 PM IST

Published : May 8, 2025 at 5:46 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Foreign Secretary Vikram Misri Press Meet on Operation Sindoor : ఆపరేషన్​ సిందూర్​ రెండోరోజు కొనసాగుతోంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి సరిహద్దు వెంబడి పాకిస్థాన్​ జరిపిన కాల్పులకు భారత్ ప్రతీకార దాడులు జరిపింది. అర్థరాత్రి ఉత్తర, పశ్చిమ సరిహద్దులలో పలుచోట్ల దాడులకు దిగిన పాకిస్తాన్​కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పంది. పాకిస్తాన్ డ్రోన్లు, మిసైళ్లను మన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ దిగ్విజయంగా అడ్డుకున్నాయి. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి విక్రమ్ మిస్రీ తాజా వివరాలను మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. భారత్ ఎదురుదాడిలో లాహోర్​లోని శత్రుదేశం ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. పరిస్థితిని గమనించినా అమెరికా తమ పౌరులును లాహోర్​ నుంచి వెళ్లిపోవాలని సూచించింది. లాహోర్​లోని తమ కాన్సులేట్ కార్యాలయ సిబ్బందిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్లు తెలిపింది. పాకిస్థాన్ ఎలాంటి చర్యలకు దిగినా భారత్ నుంచి ప్రతి చర్యలు అంతే తరహాలో ఉంటాయని మోదీ సర్కార్ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు పంపింది. ఈ మేరకు పాకిస్థాన్​తో సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.

