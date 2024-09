రోడ్డంతా చేపల మయం - అమ్మేది లేదు, కొనేది లేదు - దొరికినోళ్లకు దొరికినన్ని - Fish Fell on the Road

Fish Fell on the Road in Mahabubabad : రోడ్డుపై లెక్కలేనన్ని లైవ్‌ ఫిష్. అడిగేవాడు లేడు. పైసలు తీసుకొని అమ్మేవారు లేరు. దొరికిన వారికి దొరికినంత. ఈ ఆఫర్‌ ఎక్కడ అని అనుకుంటున్నారా? మహబూబాబాద్‌లో. కానీ సేల్ కాదు. అలా అని దానమూ కాదు. అసలు మ్యాటర్​ ఏంటంటే మహబూబాబాద్​ జిల్లా మరిపెడలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఖమ్మం నుంచి భద్రాచలం వెళ్లాల్సిన చేపల లోడు వ్యాన్ మహబూబాబాద్ జిల్లా మరిపెడకు చేరుకుంది.

ఈ క్రమంలోనే రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వీరారం గ్రామానికి చెందిన ఐలయ్య అనే వ్యక్తిని తప్పించే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు అదుపు తప్పి పల్టీ కొట్టింది. వ్యాన్ రహదారిపై అడ్డంగా పడిపోయింది. దీంతో చేపలన్నీ ఒక్కసారిగా రోడ్డుపై పడిపోయాయి. వాటిని చూసిన జనం పట్టుకునేందుకు ఎగబడ్డారు. పెద్ద పెద్ద సంచులు తీసుకువచ్చి అందులో చేపలను వేసుకుని అక్కడి నుంచి ఉడాయించారు. పోలీసులు వచ్చినా, అప్పటికే బాాగా ఆలస్యం అయిపోయింది.