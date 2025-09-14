Live: తిరుపతిలో జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం - WOMEN EMPOWERMENT MEET TIRUPATI

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 11:52 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 1:01 PM IST

National Women Empowerment Conference in Tirupati Live: లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆలోచనలతో ప్రారంభమైన చట్టసభల సాధికారత కమిటీల జాతీయ సదస్సులో భాగంగా తిరుపతిలో మహిళా సాధికారత తొలి జాతీయ సదస్సు ప్రారంభమైంది. రెండురోజుల పాటు జరిగే సదస్సును లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ హరివంశ్‌, సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు, పార్లమెంటరీ మహిళా సాధికారత కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ పురందేశ్వరి, శాసనసభ మహిళా కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ గౌరు చరిత ప్రారంభించారు. పార్లమెంటుతోపాటు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల నుంచి దాదాపు 250 మంది మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. వికసిత భారత్‌కు మహిళలు ఎలా నాయకత్వం వహించాలనే అంశాన్ని జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు థీమ్‌గా ఎంచుకున్నారు. మహిళా సాధికారతకు కేటాయిస్తున్న నిధుల వినియోగం, శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మహిళలకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు, వాటిని అధిగమించడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించి తీర్మానాలు చేస్తామని పురందేశ్వరి తెలిపారు. సదస్సును విజయవంతం చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు తెలిపారు.
