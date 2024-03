నాచారం పారిశ్రామిక వాడలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం - తప్పిన ప్రాణనష్టం

Fire Accident in Industry at Nacharam in Hyderabad : రాష్ట్రంలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని నాచారం పారిశ్రామిక వాడలో సోమవారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. శ్రీకర్‌ బయోటెక్‌ అగ్రికల్చర్‌ ఫెస్టిసైడ్స్‌ తయారీ పరిశ్రమలో ప్రమాదం సంభవించింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు.

Fire Accident in Srikar Biotech Industry at Nacharam : అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో రావడంతో మంటలు త్వరితగతిన అదుపులోకి వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేనప్పటికీ, భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగినట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదం అర్ధరాత్రి జరగడంతో ఉద్యోగులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న నాచారం పోలీసులు, అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు విచారణ తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది.