'ఓడిపోతామని తెలిసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దొరికినంత దోచుకుంటున్నారు'

EX- Legislative Council Chairman Ahmed Sharif on Yarapathineni in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ళలో గురజాల నియోజకవర్గ ముస్లిం మైనార్టీల ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ అహమ్మద్ షరీఫ్ హాజరై యరపతినేని శ్రీనివాస్‌ (Yarapathineni Srinivas) చేసిన సేవలను కొనియాడారు. ముస్లింలకు అండగా నిలిచి తనవంతు సహాయ సహకారాలు అందించటమే కాక ఆర్దికంగా వెన్నెంటి ఉండడం చెప్పుకోదగిన విషయమని అన్నారు. పల్నాడు ప్రాంతంలో ముస్లింలపై జరిగిన అరాచకాలు చలించిపోయే ఎన్నో సంఘటనలు జరగడం శోచనీయమని షరీఫ్‌ పేర్కొన్నారు.



జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక్కసారి ఓటు వేసిన రాష్ట్ర ప్రజలు మరోసారి ఓటు వేసేందుకు ముందుకు రారన్న విషయం వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ముందుగానే పసిగట్టారు కనుకే అందినంత దోచుకుని దొరికినకాడికి దాచుకుంటున్నారని షరీఫ్‌ అరోపించారు. గురజాల నియోజకవర్గంలో ముస్లింలపై ఎన్నడూ లేని విధంగా దాడులు జరుగుతుంటే కాసు మహేశ్ రెడ్డి (Kasu Mahesh reddy) కాసులు లెక్కేసుకుంటూ కూర్చున్నారన్నారు. మైనారిటీలను మరిచావా అని ప్రశ్నించారు. మైనారిటీలపై కపట ప్రేమ చూపిస్తూ పదవులు ఇచ్చామని చెప్పుకుంటూ ముస్లింలపై విచక్షణారహితంగా మారణహోమం జరపడం న్యాయమంటవా కాసు అని ప్రశ్నించారు.