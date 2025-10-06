LIVE: బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ - ఈసీ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BIHAR ELECTIONS 2025

Choose ETV Bharat

Election Commission Media Conference : బిహార్‌ శాసనసభ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నేడు షెడ్యూల్‌ ఖరారు చేసింది. సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈసీ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించి ఎన్నికల తేదీలను వెల్లడించింది. ఈమేరకు ఈసీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అలాగే కాసేపట్లో జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక షెడ్యూల్‌ విడుదల చేయనున్నారు.బిహార్‌లో మొత్తం 243 శాసనసభ స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు వచ్చేనెల చివరివారంతో ముగియనుంది. నవంబరు 22వ తేదీకి ముందే పోలింగ్ నిర్వహిస్తామని ఇప్పటికే కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ వెల్లడించారు. మొత్తం మూడు విడతల్లో ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరిగే అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణ సన్నద్ధతను సమీక్షించేందుకు ఇప్పటికే సీఈసీ బృందం రెండు రోజులు బిహార్‌లో పర్యటించింది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో అనేక కొత్త విధానాలకు శ్రీకారం చుడతామని, తగిన సమయంలో వాటిని దేశమంతటికీ విస్తరిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. ఈవీఎంలలో పొందుపరిచే బ్యాలెట్‌ పేపర్లలో అభ్యర్థుల కలర్‌ ఫొటోలను ఉంచడం వంటివి ఇందులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణతో ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

