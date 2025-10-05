LIVE: విదేశీ వైద్యవిద్య అవకాశాలపై ఈనాడు వెబినార్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - EENADU EDUCATION WEBINAR
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 11:17 AM IST|
Updated : October 5, 2025 at 12:50 PM IST
Eenadu Education Webinar Live: విదేశీ వైద్యవిద్యలో చదవాలనుకునే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈనాడు–చదువు ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఆన్లైన్ వెబినార్ నిర్వహిస్తోంది. 11 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా జరగనుంది. ఈ వెబినార్లో విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్, ఎండీ కోర్సుల అవకాశాలు, అర్హతలు, ఫీజు వివరాలు, వీసా ప్రక్రియ, స్కాలర్షిప్లు, కోర్సు కాలవ్యవధి, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC) మార్గదర్శకాలపై నిపుణులు సమగ్రంగా వివరిస్తారు. అలాగే విదేశాల్లో చదివే విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించే మార్గాలపై కూడా సూచనలు అందించనున్నారు. ఈ రంగంలో అనుభవమున్న విద్యా నిపుణులు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అడిగే ప్రశ్నలకు ప్రత్యక్ష సమాధానాలు ఇస్తారు. ముఖ్యంగా భారత విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ వైద్యవిద్యా అవకాశాలు కల్పించే ఫిలిప్పైన్స్, రష్యా, జార్జియా, ఉజ్బెకిస్థాన్, కజకిస్థాన్, మరియు ఐరోపా దేశాల విశ్వవిద్యాలయాలపై పూర్తి సమాచారం అందించనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఈ వెబినార్లో ఉచితంగా పాల్గొని తమ కెరీర్కు దిశా నిర్దేశం పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం విదేశీ వైద్యవిద్య అవకాశాలపై ఈనాడు వెబినార్ను ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.