LIVE: విదేశీ వైద్యవిద్య అవకాశాలపై ఈనాడు వెబినార్‌ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - EENADU EDUCATION WEBINAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Eenadu Education Webinar Live: విదేశీ వైద్యవిద్యలో చదవాలనుకునే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈనాడు–చదువు ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఆన్‌లైన్‌ వెబినార్‌ నిర్వహిస్తోంది. 11 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జూమ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ద్వారా జరగనుంది. ఈ వెబినార్‌లో విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్‌, ఎండీ కోర్సుల అవకాశాలు, అర్హతలు, ఫీజు వివరాలు, వీసా ప్రక్రియ, స్కాలర్‌షిప్‌లు, కోర్సు కాలవ్యవధి, నేషనల్‌ మెడికల్‌ కమిషన్‌ (NMC) మార్గదర్శకాలపై నిపుణులు సమగ్రంగా వివరిస్తారు. అలాగే విదేశాల్లో చదివే విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించే మార్గాలపై కూడా సూచనలు అందించనున్నారు. ఈ రంగంలో అనుభవమున్న విద్యా నిపుణులు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అడిగే ప్రశ్నలకు ప్రత్యక్ష సమాధానాలు ఇస్తారు. ముఖ్యంగా భారత విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ వైద్యవిద్యా అవకాశాలు కల్పించే ఫిలిప్పైన్స్‌, రష్యా, జార్జియా, ఉజ్బెకిస్థాన్‌, కజకిస్థాన్‌, మరియు ఐరోపా దేశాల విశ్వవిద్యాలయాలపై పూర్తి సమాచారం అందించనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఈ వెబినార్‌లో ఉచితంగా పాల్గొని తమ కెరీర్‌కు దిశా నిర్దేశం పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం విదేశీ వైద్యవిద్య అవకాశాలపై ఈనాడు వెబినార్​ను ఈటీవీ భారత్​లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

Last Updated : October 5, 2025 at 12:50 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MBBS ABROADFOREIGN MEDICAL EDUCATIONNMC GUIDELINESMBBS ADMISSIONEENADU EDUCATION WEBINAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.