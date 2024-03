EC Orders to Political Parties Take Permission on Suvidha Portal For campaign : రాజకీయ పార్టీలు సువిధ పోర్టల్​లో అనుమతులు తీసుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఎన్నికల ప్రధానాధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఆదేశించారు. ఇంటింటి ప్రచారం, పాంప్లెట్లను ఇచ్చేందుకు రాజకీయ పార్టీలు తప్పనిసరిగా సువిధ పోర్టల్​లో దరఖాస్తు చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల కోడ్ (Election Code) అమలు విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులకు ఆయన సూచించారు.

Chief Electoral Officer Mukesh Kumar Meena : సచివాలయం నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎన్నికల (Elections) అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్సు ద్వారా సమీక్షించారు. పెండింగ్​లో ఉన్న ఫాం 7, ఫాం 8 లను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని సూచించారు. పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులను తక్షణమే పరిష్కరించి జాబితాను సవరించాల్సిందిగా ఆదేశించారు. రాజకీయ పార్టీలు నగదు, బహుమతుల పంపిణీ అంశాలపై విస్తృతంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని వీటిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కలెక్టర్లకు (Collector) సీఈఓ సూచించారు.