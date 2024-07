ట్రాఫిక్ పోలీసులను పరుగులు పెట్టించిన మందుబాబు - Drunker Fight With Police

Drunker Fight with Police While Drunk and Driving Time : మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడుపుతూ చాలా వరకు ప్రజలు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా జల్సాల కోసం మద్యం సేవించి అమాయక ప్రజల ప్రాణాలు సైతం బలికొంటున్నారు. రోజురోజుకు డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ ప్రమాదాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో మందుబాబులపై హైదరాబాద్​ ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ప్ర‌త్యేక న‌జ‌ర్ పెట్టారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇందులో ప‌ట్టుకున్న వారిపై కేసులు న‌మోదు చేసి కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తున్నారు. ఛార్జ్​షీట్లు దాఖ‌లు చేస్తూ వారికి శిక్ష‌లు ప‌డేలా చేస్తున్నారు.

తాజాగా హైదరాబాద్‌ సిటీలోని అంబర్​పేటలో పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌ను నిర్వహించారు. తాగి వాహనం నడపడమే కాకుండా, పోలీసులకు చిక్కకుండా పారిపోయేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ మందుబాబు బ్రీత్​ అనలైజర్​ ఊదకుండా పోలీసులను పరుగులు పెట్టించాడు. చివరకు అతన్ని పట్టుకొని టెస్ట్​ చేసి, చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ వీరమల్లు మాట్లాడుతూ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించేటప్పుడు పోలీసులకు సహకరించాలని వారు కోరారు.