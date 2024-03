బీసీ భవన్ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రొటోకాల్​ రగడ - తమ పేర్లు లేవని వైసీపీ బీసీ నేతల ఆగ్రహం

Disgrace to BC Leaders Was BC Bhavan Inauguration at Kadapa : వైఎస్సార్​ జిల్లా కడపలో జరిగిన బీసీ భవన్ ప్రారంభోత్సవంలో వైసీపీ బీసీ నేతలకు అవమానం జరగడంపై వారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలోని పాత రిమ్స్​లో నిర్మించిన బీసీ భవన్​ను ప్రారంభించేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ భాష ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో శిలాఫలకంలో స్థానిక బీసీ నాయకుల పేర్లు లేకుండా అగ్రవర్ణాల వారి పేర్లను మాత్రమే చేర్చారని వారంతా మండిపడ్డారు. దీనిపై సంబంధిత అధికారులను బీసీ నేతలు నిలదీశారు.

ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న రమేశ్​ యాదవ్, టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు యానాదయ్య తదితరులు అధికారిక పదవుల్లో ఉన్నట్లు నేతలు పేర్కొన్నారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం శిలాఫలకంలో నేతలు పేర్లు చేర్చాల్సి ఉన్నా చేర్చలేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మేయర్ సురేష్ బాబు మినహా ఎవరి పేరు శిలాఫలకంలో లేకపోవడంపై వైసీపీలోని బీసీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పదవులు కోల్పోయిన వారి పేర్లను రాసి తమను విస్మరించడంపై వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ తరుణంలో వివాదాస్పదంగా మారిన శిలాఫలకాన్ని అక్కడ నుంచి తొలగించి బీసీ భవన్ పైఅంతస్తుకు తరలించారు. జిల్లా కేంద్రంలో బీసీలకు ఇంతటి అవమానం జరగడమేంటని ఆ వర్గానికి చెందినవారు మండిపడుతున్నారు.