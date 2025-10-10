LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన ముగ్గురు సీనియర్ మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MAOISTS SURRENDER
Published : October 10, 2025 at 4:14 PM IST
Updated : October 10, 2025 at 4:25 PM IST
DGP Shivadhar Reddy press conference live : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. ముగ్గురు సీనియర్ మావోయిస్టులు ఆయన ఎదుట లోంగిపోయారు. దీంతో డీజీపీ వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఆపరేషన్ కగార్తో మావోయిస్టుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. రోజురోజుకీ పరిస్థితి మరింత పలుచగా మారుతోంది. మావోయిస్టులు లోంగిపోయి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలని ఇప్పటికే పోలీసులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆపరేషన్ కగార్తో తెలంగాణలో ఇటీవల అనేక మంది అగ్ర మావోయిస్టు నాయకులు లొంగిపోయారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(మావోయిస్ట్)లోని వర్గాలు సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించుకుని ప్రభుత్వంతో శాంతి చర్చలు కొనసాగించాలని పలు దఫాలుగా కోరాయి. మావోయిస్టు లేఖలు బహిరంగంగా రావడం వారిలో గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తున్నాయి. భద్రతా దళాల దాడి, అంతర్గత విభేదాల వల్ల మావోయిస్టులు సతమతమవుతున్నారు. ఈ మధ్య అభయ్ పేరిట లేఖ రావడం ఆయుధాలకు స్వస్తి పలుకుతాం అని అందులో ఉండటం తెలిసిందే. దీనిపై మావోయిస్టులు ఆ నిర్ణయం తమది కాదని అభయ్ వ్యక్తిగతమని ఖండించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి.