LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన ముగ్గురు సీనియర్‌ మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MAOISTS SURRENDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 4:14 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DGP Shivadhar Reddy press conference live : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. ముగ్గురు సీనియర్‌ మావోయిస్టులు ఆయన ఎదుట లోంగిపోయారు. దీంతో డీజీపీ వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఆపరేషన్​ కగార్​తో మావోయిస్టుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. రోజురోజుకీ పరిస్థితి మరింత పలుచగా మారుతోంది. మావోయిస్టులు లోంగిపోయి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలని ఇప్పటికే పోలీసులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆపరేషన్ కగార్​తో తెలంగాణలో ఇటీవల అనేక మంది అగ్ర మావోయిస్టు నాయకులు లొంగిపోయారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(మావోయిస్ట్)లోని వర్గాలు సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించుకుని ప్రభుత్వంతో శాంతి చర్చలు కొనసాగించాలని పలు దఫాలుగా కోరాయి. మావోయిస్టు లేఖలు బహిరంగంగా రావడం వారిలో గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తున్నాయి. భద్రతా దళాల దాడి, అంతర్గత విభేదాల వల్ల మావోయిస్టులు సతమతమవుతున్నారు. ఈ మధ్య అభయ్​ పేరిట లేఖ రావడం ఆయుధాలకు స్వస్తి పలుకుతాం అని అందులో ఉండటం తెలిసిందే. దీనిపై మావోయిస్టులు ఆ నిర్ణయం తమది కాదని అభయ్​ వ్యక్తిగతమని ఖండించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

Last Updated : October 10, 2025 at 4:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA DGP SHIVADHAR REDDYMAOISTS SURRENDERDGP SHIVADHAR REDDY LIVETHREE SENIOR MAOISTS SURRENDERMAOISTS SURRENDER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.