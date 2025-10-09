LIVE: ఉప్పాడలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - PAWAN KALYAN MEETING IN UPPADA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025
Updated : October 9, 2025 at 4:42 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Public Meeting in Uppada Live: మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ‘ మత్య్సకారులతో మాటా మంతి’ కార్యక్రమంలో పవన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వేటకు వెళ్లి మృతి చెందిన మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు బీమా చెక్కులు అందజేశారు. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల చొప్పున 18 కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేశారు. ఉప్పాడ ప్రాంత మత్స్యకారులు తెలిపిన పారిశ్రామిక కాలుష్యంపై.. ఆడిట్ చేయాలని పీసీబీ అధికారులను ఆదేశించారు. వారం రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని కోరారు. 100 రోజుల్లోగా ఈ సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాలతో మత్స్య సంపద తరలిపోయి తమ ఉపాధికి తీవ్ర గండిపడుతోందని మత్స్యకారులు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిశ్రమల నుంచి కాలుష్యకారక వ్యర్ధ జనాలు సముద్రంలో కలవకుండా నియంత్రించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చేపలు సముద్రంలో దొరక్క జీవనోపాధి కష్టంగా మారిందని.... పరిహారం అందించాలని వేడుకొన్నారు. కాకినాడ కలెక్టరేట్లో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గ్రామాల మత్స్యకార సంఘాల ప్రతినిధులతో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యక్షప్రసారం.