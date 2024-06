సిద్ధమవుతోన్న ఛాంబర్- డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ ఎప్పుడంటే! - Pawan Kalyan Will Take Charge 19th

Deputy Chief Minister Pawan Kalyan Will Take Charge on 19th : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈనెల 19న పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. జనసేన పార్టీ కార్యాలయం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో పవన్‌ కల్యాణ్​, పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి, పర్యావరణ, అటవీ, శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖల బాధ్యతలను పర్యవేక్షిస్తారు. ఈనెల 12న పవన్‌ కల్యాణ్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు శాఖలు కేటాయించారు.

తన ఆలోచనలకు, జనసేన సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా శాఖలు ఉన్నాయని పవన్ కల్యాణ్​ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో డిప్యూటీ సీఎం కోసం ఛాంబర్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు పలువురు మంత్రులు ఇప్పటికే బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ నెల 19న బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్టు పవన్ కల్యాణ్‌ ప్రకటించడంతో జనసేన వర్గాల్లో సంతోషం వ్యక్తం అవుతోంది. అభిమానులు సైతం సంతోషంగా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.