LIVE : విజయవాడ క్యాంపు కార్యాలయంలో పవన్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - Pawan Kalyan take charge

Deputy Chief Minister Konidala Pawan Kalyan take charge at the Vijayawada camp office : ఉపముఖ్యమంత్రి కొణిదల పవన్‌ కళ్యాణ్‌ నేడు బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు విజయవాడ క్యాంపు కార్యాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న పవన్‌ 11 గంటలకు ఐఏఎస్ అధికారులతో సమావేశం కానున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులతో సమావేశం అవుతారని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. బాధ్యతల స్వీకరణ నేపథ్యంలో ఒక రోజు ముందుగానే సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక తొలిసారి సచివాలయంలో తన ఛాంబర్ కు వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్​ను చంద్రబాబు ఆలింగనం చేసుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్​తో పాటు సీఎంను మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ కలిశారు. సీఎం ఛాంబర్ లో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారిక చిహ్నం చూపించి మీరు ఆ గుర్తుకు హూందాతనం తెచ్చారని చంద్రబాబును ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. పవన్ వ్యాఖ్యలకు సీఎం చంద్రబాబు ధన్యావాదాలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు తరువాత తొలి భేటీలో పలు అంశాలపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగింది. మంత్రివర్గ భేటీ ఏర్పాటు, అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహణ, నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీ తదితర అంశాలపై వీరి మధ్య చర్చలు జరిగినట్లు సమాచారం.