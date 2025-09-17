LIVE : తెలంగాణ విమోచన వేడుకల్లో కేంద్రమంత్రి రాజ్​నాథ్ సింగ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LIBERATION DAY CELEBRATIONS IN HYD

Published : September 17, 2025

Liberation Day Celebrations in Hyderabad Live : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే తెలంగాణ విమోచన వేడుకలకు సర్వం సిద్ధమైంది. కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ నిర్వహించే వేడుకలు సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానం వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. వేడుకల్లో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ముందుగా సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. త్రివిధ దళాల గౌరవ వందనం స్వీకరించి తెలంగాణ కళారూపాల ప్రదర్శనను తిలకిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలైన బతుకమ్మ, బోనాలు, కోలాటం, మహిళల డప్పు నృత్యాలు, కోమ్ము కోయ, గుస్సాడి, థింసా నృత్యాలను ఇందులో ప్రదర్శిస్తున్నారు. వేడుకల అనంతరం మాజీ ప్రధాని వాజ్‌పేయ్‌ విగ్రహాన్ని పికెట్‌లోని పార్క్‌లో ఆవిష్కరిస్తారు. వేడుకల్లో రక్షణ శాఖమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌తో పాటు కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్‌ షెకావత్‌, కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌ రెడ్డి, బండి సంజయ్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్​లో జరుగుతున్న ఈ వేడుకను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం..  

