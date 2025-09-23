Live: ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు - గాయత్రీదేవి అలంకారంలో అమ్మవారి దర్శనం - DASARA SHARAN NAVARATRI LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dasara Sharan Navaratri Celebrations in Vijayawada Live: అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ దుర్గమ్మ కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రి దసరా శోభను సంతరించుకుంది. శరన్నవరాత్రి వేడుకల్లో భాగంగా రెండో రోజు అమ్మవారు శ్రీగాయత్రిదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల వేళ బెజవాడ భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. శక్తిపీఠాలలో ఒకటిగా విజయవాడ కనకదుర్గాదేవి ఆలయానికి పేరు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి జగన్మాత నామంతో మార్మోగుతోంది. జయదుర్గా జైజైదుర్గా అంటూ భక్తులు ఎంతో ఆర్తిగా తన్మయత్వంతో అమ్మను వేడుకుంటున్నారు. మొత్తం 11 రోజులపాటు జరగనున్న దసరా ఉత్సవంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భారీగా భక్తులు తరలి రావడంతో దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం రద్దీగా మారింది. అరుణకిరణజాలై రంచితాశావకాశా అంటూ గాయత్రీ దేవిని అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని భక్తులు ఆరాధిస్తున్నారు. ద‌స‌రా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛ‌నీయ ఘ‌ట‌న‌ల‌కు తావులేకుండా భ‌ద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామ‌ని నగర పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌వీ రాజ‌శేఖ‌ర‌బాబు తెలిపారు. గ‌తేడాది అనుభ‌వాల‌ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి మ‌రింత ప‌క‌డ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామ‌న్నారు. పార్కింగ్, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, ర‌వాణా, శాంతిభ‌ద్రత‌ల ప‌రిర‌క్షణ‌ ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కొండ‌పైన, కొండ కింద ప్రాంతాల్లో అప్రమ‌త్తంగా వ్యవ‌హ‌రిస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DASARA FESTIVAL 2025 CELEBRATIONSSRI DURGA MALLESWARA SWAMI TEMPLEDASARA CELEBRATIONS IN VIJAYAWADADASARA SHARAN NAVARATRI LIVEDASARA SHARAN NAVARATRI LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.