CS Jawahar Reddy Conference with Collectors and SPs on Group 1: గ్రూప్-1 స్క్రీనింగ్ (ప్రిలిమ్స్) పరీక్షకు సంభందించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కేఎస్. జవహర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. పరీక్ష ఏర్పాట్లపై ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 301 కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరుగుతాయని తెలిపారు. ప్రిలిమ్స్ పరీక్షకు మెుత్తం లక్షా 48 వేల 881 మంది అభ్యర్థులు హాజరువుతారని ఆయన తెలిపారు.

ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరుకు పేపర్-1, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పేపర్-2 పరీక్షలు జరుగుతాయని జవహర్ రెడ్డి తెలిపారు. పరీక్షలు జరిగే ప్రాంతాల్లో 144వ సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగుకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని పోలీస్ శాఖకు సూచించారు. కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పరీక్షలు జరుగుతున్న తీరును నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఏపీపీఎస్సీ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి పరీక్షగా కేంద్రం వద్ద ఇద్దరు పురుష, ఇద్దరు మహిళా పోలీసులతో తగిన బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎస్​ ఆదేసించారు.