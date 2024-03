Court Hearing on Tax Evasion on Purchase of Buses: బస్సుల కొనుగోలు విషయంలో పన్ను ఎగవేశారనే ఆరోపణలతో నెల్లూరు బాలాజీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్​లో నమోదయిన కేసులో మాజీమంత్రి నారాయణ అల్లుడు, ఇన్​స్పైర్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఎండీ పునీత్​కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. అరెస్టుతో పాటు ఆయన విషయంలో ఎలాంటి తొందరపాటు చర్యలు తీసుకోవద్దని పోలీసులను కోర్టు ఆదేశించింది. దర్యాప్తు కొనసాగించుకోవచ్చని తెలిపింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె. శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ మేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది. బస్సులు కొన్నప్పుడు పన్ను ఎగవేసి, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించారని నెల్లూరు డిప్యూటీ ట్రాన్స్​పోర్ట్ కమిషనర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలంటూ పునీత్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. పిటిషనర్​ తరపు సీనియర్ న్యాయవాది దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు.

బస్సుల కొనుగోలు వ్యవహారంతో పిటిషనర్​కు సంబంధం లేదన్నారు. పన్ను చెల్లించలేదని జీఎస్టీ అధికారులు ఫిర్యాదూ చేయలేదన్నారు. రాజకీయ కారణాలతో పిటిషనర్​ను ఈ కేసులో ఇరికించారన్నారు. పన్ను చెల్లింపుల్లో పొరపాట్లు చోటుచేసుకుంటే మోటారు వాహనాల చట్ట ప్రకారం వసూలు చేయవచ్చని తెలిపారు. అంతేకానీ ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చెల్లదని శ్రీనివాస్​ వాదించారు. పోలీసుల తరపున సహాయ పీపీ వాదనలు వినిపిస్తూ ఎన్​స్పైర్ సంస్థ 92 బస్సులను కొందని, నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్​స్టిట్యూషన్ సొసైటీ పేరుపై ఇన్వాయిస్​లు తీశారన్నారు. దస్త్రాలను సృష్టించి ఇన్​స్పైర్ సంస్థ పన్ను ప్రయోజనాలు పొంది ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించారన్నారు. వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం పిటిషనర్ ఎండీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపింది. విచారణ నుంచి తప్పించుకుపోతారనే ఆందోళన అక్కర్లేదని పేర్కొంది. తొందరపాటు చర్యలు వద్దని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది.