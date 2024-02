హామీలు మరిచిన సీఎం జగన్- క్రమబద్ధీకరించాలని కాంట్రాక్ట్​ స్టాఫ్​ నర్సుల డిమాండ్

Contract Staff Nurses Demand That They Should be Regularized : ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్నప్పుడు తాను అధికారంలోకి రాగానే క్రమబద్దీకరిస్తానని ఊదరగొట్టిన సీఎం జగన్​ మోహన్​ రెడ్డి అధికారంలోకి రాగానే తమను పట్టించుకోలేదని కాంట్రాక్ట్​ స్టాఫ్​ నర్సులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారుగా 11,500 మంది కాంట్రాక్ట్​ సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీని ఇప్పుటికైనా అమలు చేయాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కాంట్రాక్ట్​ స్టాఫ్​ నర్సులు కడప ప్రెస్​ క్లబ్​లో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

Contract Staff Nurses Meeting in YSR District : కరోనా సమయంలో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి కాంట్రాక్ట్​ స్టాఫ్​ నర్సులు విధులు నిర్వర్తించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో కొంత మంది కాంట్రాక్ట్​ నర్సులు మృతి చెందారని తెలిపారు. వైద్య వృత్తిలో నర్సులు పాత్ర చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు. సీఎం జగన్​ ఇప్పటికైనా కాంట్రాక్ట్​ నర్సులను క్రమబద్ధీకరించాలని కోరారు. లేదంటే తాము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు.