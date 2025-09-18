LIVE : కాంగ్రెస్​ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ మీడియా సమావేశం - RAHUL GANDHI LIVE

Published : September 18, 2025 at 11:41 AM IST

Congress party leader Rahul Gandhi Live Conference : దేశంలో ఓట్ల తొలగింపుపై కాంగ్రెస్​ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ దిల్లీలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కర్ణాటకలో ఓట్ల తొలగించేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల ఫోన్​ నెంబర్లు వాడారని తెలిపారు. ఈ నెంబర్లు ఎవరివి, ఎవరు ఆపరేట్​ చేశారో తేలాలని ప్రశ్నించారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే లక్షల మంది ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని, చాలా చోట్ల మైనారిటీలు, ఆదివాసీల ఓట్లు తొలగించారని ఆరోపించారు. ఓట్ల తొలగింపుపై తమ వద్ద పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని స్పష్టంగా చెప్పారు. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వేల మంది ఓట్ల తొలగించారన్నారు. అధికారులకు తెలియకుండా ఓట్ల ఎలా పోతాయని ప్రశ్నించారు. ఓట్లు తొలగించేందుకు కొందరు వ్యక్తులు వ్యవస్థను హైజాక్​ చేస్తున్నారని, ఓట్లు తొలగించాలంటూ వారికి తెలియకుండానే దరఖాస్తు చేస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్​ సానుభూతిపరుల ఓట్లను కావాలనే తొలగిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్​ బలంగా ఉన్న చోట్ల మమ్మల్ని టార్గెట్​ చేస్తున్నారన్నారు.

