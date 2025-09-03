LIVE : మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH LIVE

CM REVANTH REDDY LIVE : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా మూసాపేట మండలం వేములలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్‌జీడీ ఫార్మా రెండో యూనిట్​ను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. 'నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వడానికి జిల్లా వేదిక కాబోతోంది. పాలమూరు జిల్లా ఒకనాడు వలసలకు మారుపేరు. పాలమూరు బిడ్డల భాగస్వామ్యం లేకుండా ఏ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరగలేదు. చదువు, నీళ్లు జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో లేక వలసలు పోయారు. కృష్ణా జలాలు పక్క నుంచి వెళ్తున్నా తాగు, సాగు నీటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాం. సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ పెద్దలు ప్రయత్నాలు చేయలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలమూరు జిల్లా అండగా నిలిచింది. కేసీఆర్‌ను మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంపీగా గెలిపించారు. కేసీఆర్‌ను ఎంపీగా గెలిపించినా, మన ప్రాంతానికి సముచిత న్యాయం జరగలేదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పలు ప్రాజెక్టులు సంపూర్ణంగా పూర్తి కాలేదు. పేరుకే పాలమూరు వర్సిటీ అయినా,  పీజీ కాలేజీగానే మిగిలింది' అని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు.
